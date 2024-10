Pesquisa aponta bicho com maior tolerância ao álcool no reino animal

O álcool consumido pelos seres humanos é bem diferente do consumido pelos animais, mas uma coisa é certa: concentração de 80% é de mais para os dois - (crédito: Imagem Freepik)

O consumo de álcool no reino animal não é nenhuma novidade, pelo contrário. Diversas espécies lidam com o álcool na dieta, especialmente os insetos que consumem frutas e néctar, e logo podem ingerir álcool proveniente da fermentação do açúcar. A novidade agora é que cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, descobriram que alguns animais podem ter uma tolerância (bem) acima do esperado.



É o caso da vespa-oriental (Vespa orientalis) — também conhecida como Vespa-mandarina ou vespa-asiática-gigante. Segundo os pesquisadores, os insetos podem ingerir uma concentração com até 80% de álcool sem que isso afete o comportamento deles. A título de comparação, outros animais toleram uma quantidade de cerca de 4% de concentração de álcool.

Detalhes da pesquisa

As vespas usadas no estudo ficaram presas em caixas tendo somente água é uma solução de alimento com açúcar e etanol concentrado entre 0% e 80%. Entre uma série de experimentos, os pesquisadores fizeram o monitoramento sobre o comportamento dos insetos — incluindo a capacidade deles de construir estruturas e por quanto tempo eles ficariam vivos.

Independente da concentração de álcool (com um limite de até 80%), os cientistas perceberam que não existiam efeitos significativos no comportamento ou na sobrevivência das vespas.

"No começo, quando testamos concentrações de 20% de etanol, já ficamos muito impressionados", apontou Eran Levin, um dos autores do estudo, ao portal New Scientist.

Como as vespas conseguem consumir tanto álcool?

A explicação para a alta tolerância ao álcool das vespas-orientais pode ter uma explicação simples: a genética. A hipóteses dos cientistas é de que o DNA desses insetos multiplicam de forma mais intensa a enzima desidrogenase do álcool, também chamada de NADP+. As substâncias orgânicas aceleram a decomposição do etanol.