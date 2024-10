Vídeo: Açougueiro esfaqueia cliente em supemercado após briga e vai preso

Um açougueiro de 25 anos foi preso em Aparecida de Goiânia (GO) por esfaquear um cliente dentro do supermercado em que trabalhava. O crime foi na quinta-feira (24/10) depois que o cliente reclamou da procedência e da qualidade da carne vendida no estabelecimento.

Vídeos divulgados pela Polícia Civil de Goiás mostram quando o cliente se aproxima do balcão e conversa com o açougueiro gesticulando muito. Em seguida, o açougueiro dá a volta no balcão e persegue o cliente até alcançá-lo e acertar o homem com uma golpe de faca no tórax.

A vítima sofreu uma perfuração pulmonar. Ele foi socorrido e precisou passar por cirurgia.

O autor das facadas foi localizado um dia depois, em uma casa no bairro Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, onde estava escondido. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A pena para esse crime é de seis a 20 anos de prisão.