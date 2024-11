Voa Brasil completa três meses com adesão abaixo do esperado

O Ministério de Portos e Aeroportos divulgou, nesta quinta-feira (31/10), que nos três primeiros meses do programa Voa Brasil, 16 mil passagens foram adquiridas por aposentados. O governo federal projeta alcançar a marca de 3 milhões de bilhetes vendidos no primeiro ano, sendo que o número atual representa menos de 1% dessa meta.

O relatório mais recente indica um crescimento de 53,8% no total de passagens vendidas, comparado ao balanço dos primeiros 58 dias do programa, quando foram comercializados 10,4 mil bilhetes. O Voa Brasil possibilita que aposentados, sem histórico de viagens aéreas no último ano, comprem passagens por até R$ 200. Cerca de 23 milhões de brasileiros atendem aos critérios estabelecidos para participar da iniciativa.

Segundo o levantamento, todos os estados brasileiros receberam viajantes do programa. Os principais destinos ficaram concentrados nas regiões Sudeste e Nordeste com 44% e 40% das passagens adquiridas respectivamente.

Para o primeiro semestre do próximo ano, o governo planeja expandir o Voa Brasil, incluindo estudantes universitários de baixa renda como novos beneficiários. As passagens oferecidas pelo programa utilizam assentos ociosos das companhias aéreas. Em três meses, a página do programa recebeu mais de 100 mil acessos únicos, com uma taxa de compra em torno de 15%.

