Suspeito de roubo de carros é preso em ação policial na EPNB

Um homem suspeito de roubar dois carros foi preso na tarde deste sábado (2/11) na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). A prisão foi realizada pelos policiais militares (PMDF) do 2º Batalhão, que avistaram um dos veículos em via pública.

Segundo as vítimas, os assaltos ocorreram sob ameaça de arma de fogo. Na sexta-feira (1/11), uma mulher teve seu carro roubado em Taguatinga e foi agredida durante o crime, sendo hospitalizada no Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB), de onde recebeu alta neste sábado. O segundo roubo aconteceu no Areal na manhã do feriado de Finados, e a vítima relatou que o autor seguiu para o Núcleo Bandeirante após o assalto.



O carro roubado na sexta-feira foi avistado pelos policiais em Taguatinga, saindo da CSG. O suspeito desobedeceu à ordem de parada e fugiu pela contramão na BR 060, sendo detido após cair em uma vala na EPNB. O segundo veículo foi encontrado abandonado na CSG por outra viatura da PMDF. A arma utilizada nos crimes não foi localizada. O motorista foi levado à 21ª DP (Taguatinga Sul) para o registro do flagrante.