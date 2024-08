Reconstrução do RS: governo institui parceria com pesquisadores científicos

O governo federal instituiu, nesta segunda-feira (19/8), um Grupo de Trabalho (GT) para estabelecer o diálogo com a comunidade técnico-científica com o objetivo de auxiliar no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o texto, será realizado um diagnóstico preliminar sobre as causas e consequências sociais e econômicas da calamidade pública, decorrentes dos eventos climáticos no estado gaúcho entre maio e junho deste ano. As ropostas de políticas públicas devem ser estudadas por especialistas.

Também serão elaboradas maneiras de identificar a vulnerabilidade de locais para evitar riscos de desastres futuros sendo "ambientalmente sustentável, socialmente justa e economicamente viável".

Prevenção de desastres

O ministro de Cidades, Jader Barbalho Filho, afirmou que um orçamento será destinado ao Rio Grande do Sul para amenizar os efeitos da tragédia ambiental vivida. "Quando chegamos no Ministério das Cidades, tínhamos um orçamento herdado de apenas 27 milhões para a prevenção a desastres para todo o Brasil", disse por meio das redes sociais. "Para vocês terem uma noção, só para o Rio Grande do Sul, estamos investindo 6,8 bilhões em prevenção", completou.

O atual ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, compartilhou a publicação de Jader Barbalho. "Prevenção a desastres sempre foi uma prioridade nos governos do presidente Lula e voltou a ser com o seu retorno. O tempo do descaso acabou", ressaltou.

Saiba Mais Brasil Policial morre atropelada por motorista bêbado que dirigia na contramão

Policial morre atropelada por motorista bêbado que dirigia na contramão Brasil Onda de calor com 5ºC acima da média deve durar até quarta em 10 estados

Onda de calor com 5ºC acima da média deve durar até quarta em 10 estados Brasil Três garimpeiros morrem em naufrágio no Amazonas; dois estão desaparecidos