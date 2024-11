Colombiano mata brasileiro por causa de fogos de artíficios

Um colombiano, de 26 anos, assumiu o assassinato de um homem de 35 anos, no bairro Estrela Dalva, em Contagem, na Grande BH, nesse domingo (3/11), por causa de uma discussão motivada por fogos de artifício. Ele foi preso logo após o crime.

Segundo a Polícia Militar, o assassino confesso estava na companhia de dois outros colombianos. Eles soltavam fogos de artifício próximo a uma padaria, no Bairro Estrela Dalva, em Contagem.

Um morador das proximidades, se aproximou deles, pedindo para que parassem de soltar os fogos, pois não seria lugar para aquele tipo de manifestação.

Uma discussão teve início e o colombiano sacou um canivete e desferiu um golpe no peito da vítima. Esta chegou a ser socorrida, levada para o Hospital Municipal, mas morreu no local.

Outros moradores próximos ao local da briga, se tornaram testemunhas, pois chegaram a tentar separar a briga e viram o momento em que foi dado o golpe de canivete.

Logo após a vítima cair, os agressores entraram em dois veículos e fugiram. Eles anotaram as placas e as repassaram à Polícia Militar, que conseguiram localizar o endereço de um dos carros, no Bairro Cabral. E era justamente a casa do agressor, que foi preso.

Ele confessou a autoria do crime e mostrou, segundo os militares, estar arrependido, pois começou a chorar tão logo soube que o homem havia morrido.

Os outros dois colombianos também foram detidos e levados à Delegacia de Homicídios de Contagem, onde foram ouvidos e liberados, a partir da confissão do terceiro colombiano.