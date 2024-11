A ossada humana do tempo das cavernas guardada em Minas Gerais

Ouro Preto — A coluna “Nossa História, Nosso Patrimônio” de hoje vai um pouco mais longe no tempo... aliás bem mais longe. Vamos até cerca de 12 mil anos atrás, a pré-história de Minas, lá no tempo de “Luzia”, o fóssil humano com datação mais antiga do país. Chamada de a primeira brasileira, “Luzia”, cujo crânio foi encontrado em 1975 na região cárstica de Lagoa Santa, na Grande BH, quase sumiu por completo durante o trágico incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), em 2 de setembro de 2018. Mas boas surpresas existem, e uma delas se encontra no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop): a ossada de um homem que pode ter sido contemporâneo de “Luzia”.

O crânio masculino e os fragmentos ósseos se encontram no setor de História Natural do museu, localizado no antigo Palácio dos Governadores, na Praça Tiradentes, no Centro de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais. O ‘personagem’ ilustre da instituição é apresentado pelo geólogo Anderson Vital Sales, curador das exposições. De acordo com Anderson, ‘a ossada’ foi encontrada em 1939 por integrantes da Sociedade Excursionista e Espeleológica, fundada dois anos antes por alunos da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (SEE/EM). “Tudo indica que o indivíduo viveu entre 10 mil e 12 mil anos atrás, embora sejam necessárias investigações adicionais para obtermos mais informações”, destaca.

Encontrado 36 anos antes de “Luzia” – fóssil que veio à superfície em escavações na Lapa Vermelha IV, pela arqueóloga Annette Laming Emperaire (1917-1977), então chefiando uma missão franco-brasileira –, o crânio do homem ficou no laboratório de Paleontologia da Escola de Minas até ser levado à sala de exposição, onde passou a integrar a coleção após a abertura do setor de História Natural. “Não se sabe se todos os fragmentos que compõem o esqueleto são do mesmo homem pré-histórico”, observa o geólogo. Ao lado da vice-coordenadora do museu, Daniela de Oliveira Pereira, ele explica que o crânio e demais ossos foram localizados na entrada da Lapa da Pontinha, em Sete Lagoas, na Região Central do estado.

Descrição

Em 1983, a professora de paleontologia do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Ufop, Áurea Duarte Pereira Pinto, fez a descrição de “um dos exemplares fósseis que temos em nosso Laboratório de Paleontologia”, embora com ressalva: “Por se tratar de um tema polêmico, uma vez que é fácil apontar falhas nas teorias que objetivam explicar fatos que ocorreram em um passado distante, deixamos claro que as nossas conclusões, longe de serem definitivas, servem para mostrar que o tema em foco é realmente apaixonante.”

A professora explicou que os primeiros fósseis coletados na região de Lagoa Santa foram estudados por P. Lund (o dinamarquês Peter Lund), no século passado (século 19), e por J. A. Padberg-Drenkpol, H. Walter, C. Paula Couto e F.L. Souza Cunha, neste século (20). Áurea jogou mais luz sobre o achado de 1939. “Apesar de ter sido encontrado com alguns ossos quebrados, o crânio foi restaurado com cera de abelha.”

O crânio é dolicocéfalo, ou seja, apresenta uma forma alongada com um comprimento maior em relação à largura, e se encontra em um avançado estado de fossilização. Os ossos frontais revelaram que a testa era alta e pouco fugidia; as cavidades orbitárias medem 3 centímetros de largura por 3,5cm de altura; arcadas supraciliares pouco proeminentes; narinas estreitas e longas.

Além disso, segundo a descrição de Áurea, “os dentes estavam em perfeito estado de conservação, e o desgaste na arcada dentária sugere que o indivíduo consumia muitos grãos”. A arcada apresenta uma conformação parabólica, característica do gênero ‘Homo’. Já segundo a professora aposentada do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto e ex-diretora do museu, Maria Paula Delicio, trata-se “de um indivíduo jovem, evidenciado mínimos sinais de desgaste nos dentes”. Observando os crânios de perto, percebe-se uma camada avermelhada, resultado da cera utilizada.

A cera de abelha é usada na restauração de fósseis principalmente devido à sua composição natural e maleabilidade. “Aquecida levemente, é aplicada em fissuras e áreas danificadas dos fósseis, ocorrendo como uma espécie de adesivo temporário e reversível. Isso permite preencher lacunas sem danificar uma peça original, além de proteger o fóssil contra o ressecamento e pequenas variações de temperatura. A cera também é fácil de remover, garantindo que futuras restaurações possam ser feitas”, explica Anderson. Ele acrescenta que, embora a técnica seja adequada neste fóssil específico, como já foi feito há algum tempo, o restauro não está mais em boas condições.

Tesouro Cultural

Em 2026, a Escola de Minas vai completar 150 anos. Foi fundada em 12 de outubro de 1876 pelo cientista francês Claude Henri Gorceix (1842-1919), a pedido do imperador dom Pedro II (1825-1891). Desde 1995, o prédio colonial Ufop abriga o Museu de Ciência e Técnica, com um acervo de mais de 30 mil exemplares nos setores de história natural (fósseis, materiais líticos, coleções de conchas, vestígios da pré-história e outros), mineração, mineralogia (um mais completos do mundo em minerais, é referência internacional), metalurgia, química, física, desenho, topografia, astronomia, siderurgia e transporte ferroviário. Outros destaques: observatório astronômico, centro de memória da Escola de Minas, biblioteca de obras raras e arquivo permanente da Escola de Minas. O museu se encontra fechado há quatro anos, e passa atualmente por obras para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). A expectativa é de que seja reaberto em 2026 para as festividades dos 150 anos de fundação.

