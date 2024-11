Como e onde serão produzidos carros voadores no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabeleceu, na última sexta-feira (1º/11), critérios para a operação de veículos elétricos de decolagem e aterrisagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês), popularmente conhecidos como carros voadores. No Brasil , eles devem ser fabricados em Taubaté, no interior de São Paulo.

O documento veio após a Empresa Brasileira de Aviação (Embraer) anunciar, nas última quarta-feira (30/10), o recebimento de US$ 50 milhões — cerca de R$ 200 milhões — pela Eve para desenvolvimento do eVTOL. A empresa havia recebido, no mês passado, R$ 500 milhões em linha de crédito com o BNDES para o complexo de produção da aeronave em Taubaté, em unidade que pertence à Embraer. Na quinta-feira (31/10), também foi anunciado que a empresa tinha selecionado serviço da empresa brasileira, de quem já era parceira, para treinamento.