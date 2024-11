Corpo de jovem é encontrado dentro de geladeira e ex-marido é preso

O padastro da jovem encontrou o corpo após ir até a casa onde ela morava e se deparar com a geladeira deitada no chão - (crédito: EBC)

Uma jovem de 22 anos, identificada como Milena Vitória Garcia de Barros, foi morta e teve o corpo escondido dentro de uma geladeira. O suspeito do crime é o ex-marido, preso por feminicídio e ocultação de cadáver.

O corpo de Milena foi encontrado pelo padrastro, segundo informações do G1. Ela foi agradedida e esfaqueada nesta segunda-feira (4/11). O caso ocorreu em Senador Camará, um populoso bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A família apontou o ex-marido da jovem como o autor do crime. Na sequência, a Polícia Militar do RJ foi até a casa onde a jovem morava com os filhos. Lá, o padastro relatou que o acusado pegou o filho mais velho do casal na última sexta-feira (1º/11), para passar o final de semana.

Logo depois, o homem mandou mensagem para Milena dizendo que ela nunca mais veria o filho. Na manhã de segunda, ele voltou à casa pedindo para conversar. A jovem permitiu que ele entrasse e, após um tempo, vizinhos o viram saindo com os dois filhos do casal.

Sabendo das brigas entre os dois, os vizinhos ligaram para a família de Milena. Foi então que o padastro foi até a casa após não conseguir falar com a enteada por telefone. Ao chegar no local, se deparou com a geladeira deitada no chão. Ao abrir, viu o corpo da jovem.