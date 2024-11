PRF ficará responsável pela escolta dos chefes de Estado do G20

PRF contará com 400 agentes motociclistas para escoltar as comitivas do G20 no Rio. - (crédito: PRF/Divulgação)

Pela primeira vez, o Brasil sediará o encontro do G20 na função de presidente do grupo. O evento será realizado no Rio de Janeiro — nos dias 18 e 19 de novembro — e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai convocar 400 motociclistas da corporação para realizar a escolta dos chefes de Estado que estarão presentes na capital fluminense.

O evento ocorrerá no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul carioca. Nesta quinta-feira (7/11), os agentes rodoviários participaram de um treinamento para a operação no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

A PRF fará a escolta das comitivas desde a chegada no Aeroporto Tom Jobim — o Galeão, na Zona Norte da cidade —, até os hoteis onde ficarão hospedadas ao longo do evento, além de transportar os estadistas e os representantes da União Europeia e União Africana para o Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul carioca.

O chefe do Núcleo de Comunicação da PRF no RJ, José Hélio, falou à Agência Brasil que o principal problema que os agentes enfrentarão será o trânsito da cidade. “A gente tem sempre um trânsito muito intenso, com alguns horários de maior movimento, o que é um desafio maior para o deslocamento dessas escoltas. Mas os policiais estão fazendo treinamentos diariamente e o reconhecimento dessas rotas e também os caminhos alternativos para evitar qualquer imprevisto”, comentou.

Além disso, Hélio informou que a PRF contará com agentes “atuando em equipes de atendimento pré-hospitalar e em equipes de força de choque e pronto emprego para atuação em rodovias para caso de manifestações de alguma intercorrência que possa haver”.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori

