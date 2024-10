Putin diz que não comparecerá à cúpula do G20, no Brasil

Nesta sexta-feira (18/10), o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que não comparecerá à cúpula do G20, que será no Rio de Janeiro, no próximo mês. Putin tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) e poderia ser preso caso visitasse o Brasil.

Leia também: Russo resgatado após 67 dias no mar conta como sobreviveu



O mandado de prisão foi emitido pela TPI em março do ano passado, e a acusação é de que Putin tenha deportado crianças ilegalmente em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Países-membros da TPI são obrigados a prendê-lo, caso ele adentre o território, como é o caso do Brasil.

Entretanto, vale lembrar que em setembro o presidente realizou uma visita à Mongólia, que é membro da TPI, e não foi detido. O tribunal relembrou da obrigação que os países-membros têm de prender pessoas com mandado de prisão, contudo, a ação deve ser feita pelos próprios países.

Em seu discurso, Putin declarou que a Rússia possui um arsenal suficiente para continuar na luta contra Ucrânia, e que o exército não vai parar de lutar até que a “paz duradoura” seja garantida.

Leia também: Por que Kamala Harris não destaca que pode ser primeira mulher eleita presidente dos EUA



Desde a emissão do mandado pela TPI, Putin tem evitado algumas viagens ao exterior, como a cúpula do Brics, que ocorreu na África do Sul, e a cúpula do G20 de 2023, que ocorreu na Índia.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes