Envolvidos na morte de advogado assassinado na porta do escritório são presos

A Polícia Civil de Goiás cumpriu três mandados de prisão e onze mandados de busca e apreensão durante a Operação Ádvena, deflagrada na quinta-feira (07/11) por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, sudoeste do estado. A operação conta com o apoio das polícias civis do Mato Grosso do Distrito Federal.

Os mandados foram cumpridos em nove cidades localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal e estão relacionados ao assassinato do advogado Cássio Bruno Barroso. O caso ocorreu em 03 de outubro deste ano, em Rio Verde. À época Barroso foi morto na porta do seu escritório, câmeras de segurança registraram o ataque.

Segundo a corporação, os acusados alvos da operação monitorou a rotina do advogado por vários dias. A estrutura investigativa dos criminosos contavam com drones e rastreadores veiculares.

Ainda, conforme informações da PCGO, eles são moradores de outros estados e chegaram a Rio Verde em setembro. "Os presos na operação devem responder, junto aos outros envolvidos já presos, pela prática de homicídio qualificado e organização criminosa", informou a Polícia Civil.