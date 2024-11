Morre Dom Antônio Orleans e Bragança, membro da Família Real Brasileira, aos 74 anos

Dom Antônio Orleans e Bragança, membro da Família Real Brasileira, intitulado príncipe Imperial do Brasil, morreu na manhã desta sexta-feira (8/11), aos 74 anos. A morte foi confirmada pela Casa de Saúde São José, onde ele estava internado.

Leia também: Mulher é assassinada após negar beijo a colega de trabalho

O príncipe estava internado desde 6 de julho na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser levado à unidade por conta de uma doença pulmonar obstrutiva.

Dom Antônio Orleans e Bragança era bisneto da Princesa Isabel e segundo nome na linha de sucessão ao Trono e à Coroa do Brasil, segundo dados da Casa Imperial.

Leia também: Filho de Maguila espanca ambulante após desentendimento em casa de shows

No Instagram, o perfil Pró Monarquia lamentou a morte de Dom Antônio. "O falecido deixa esposa, a Princesa Imperial Viúva do Brasil, Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança; filhos, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Rafael de Orleans e Bragança, e as Princesas Dona Maria Gabriela e Dona Amélia de Orleans e Bragança; genro, James Spearman; e netos, Joaquim e Nicholas Spearman", diz a nota.

"Profundamente consternado, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, a todos encarece orações em sufrágio da alma de seu dileto e sempre leal irmão", completa a publicação.

A Família Imperial Brasileira governou o Império do Brasil entre 1822 e 1889, desde a Independência do Brasil pelo então Príncipe Real, Pedro Alcântara de Bragança (avô de Dom Antônio).