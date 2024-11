Moradores usam laser para alertar motoristas sobre assaltantes, no RJ

Vídeo que circula nas redes sociais mostra moradores do bairro Recreio dos Bandeirantes apontando com laser para um rapaz que vem em direção à pista enquanto os carros estão parados no semáforo - (crédito: Reprodução/X)

Moradores do Recreio dos Bandeirantes, bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, descobriram nova tática para avisar motoristas que passam pelas ruas sobre ameaças de assaltos. Das janelas, eles acendem canetas com laser na direção de possíveis criminosos.

Leia também: PMs atiram por engano em motorista de aplicativo na Zona Norte do Rio

À medida que assaltos crescem no Recreio, os moradores de prédios que ficam de frente para avenidas como a Salvador Allende perceberam que pessoas esperam à espreita das pistas para realizar os crimes. Durante a noite, então, esses moradores aproveitam para dedurar os assaltantes, iluminando-os com laser e alertando os motoristas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram moradores apontando com um laser verde para um rapaz que vem em direção à pista enquanto os carros estão parados no semáforo. Ao perceber a iluminação sobre si, ele recua. As pessoas que gravaram as imagens também gritam frases como "pega ladrão".

Veja vídeo:

Segundo publicação no X, a área é um terreno próximo à Avenida das Américas, "onde, devido à falta de iluminação, eles (os possíveis assaltantes) ficam quase invisíveis".

Moradores informam ao jornal RJ2 que há pouco ou quase nenhum policiamento no local, principalmente no período da noite. "Eles ficam no acampado esperando só o sinal fechar pra assaltar os veículos", disse ao jornal local a administradora de um dos condomínios da Salvador Allende.

Ao g1, a Polícia Militar informou que o Batalhão do Recreio, que fica na mesma avenida em que o vídeo foi filmado, segue intensificando o policiamento na região e que o número de prisões na área aumentou este ano.