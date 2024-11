Lula elogia show de Caetano e Bethânia e pede investimento em cultura

Além do autor do projeto, estiveram também no evento a ministra da Cultura, Maragareth Menezes, e a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos - (crédito: RICARDO STUCKERT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia durante cerimônia de sanção do Dia do Maracatu, nesta terça-feira (12/11), no Palácio do Planalto. Os renomados músicos da MPB se apresentaram em Brasília no último sábado (9/11).

"Tanto quanto a gente patrocinar, através do Banco do Brasil, um show espetacular do Caetano Veloso e da Bethânia, que quem não viu vá ver, em algum país, porque é muito bonito, podemos patrocinar um festival de maracatu", disse Lula, chamando atenção para a importância do investimento de empresas estatais na cultura.



"A gente tem que convencer as empresas públicas brasileiras a fazerem o que uma empresa privada não quer. Se uma empresa privada não quer financiar um festival de maracatu, temos que ver uma empresa pública que possa financiar, como o Banco do Brasil. Podemos fazer esse esforço", acrescentou o presidente.



O Festival Aliança Global Contra Fome e a Pobreza, que será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 16 de novembro, é financiado por série de estatais, que pagarão cachê de R$ 30 mil para os trinta artistas nacionais a se apresentarem. O Banco do Brasil está entre as estatais a patrocinarem o evento, assim como o fizeram no show de MPB.



A ida do presidente ao show de Caetano e Bethânia não era de conhecimento público até então. Apenas a primeira-dama, Janja Lula da Silva, publicou nas redes sociais uma foto sozinha com os artistas.

"Dona Canô foi mesmo uma mulher abençoada por presentear o mundo com Cetano Veloso e Maria Bethânia. Que privilégio poder dar esse abraço e ver de perto esse show tão especial", escreveu na postagem.



Dia do Maracatu

A fala do presidente sobre a importância do financiamento da cultura, principalmente, de ações promovendo o maracatu, ocorreu durante a sanção do Projeto de Lei (PL) nº 397/2019, de autoria do senador Humberto Costa (PT-PE). O texto implementa o Dia Nacional do Maracatu, a ser celebrado em 1º de agosto.



"O dia de hoje muda a compreensão e a visão que temos dessa arte cultural do povo brasileiro. O estado tem que assumir a responsabilidade de fazer com que isso chegue aonde nunca chegou. Nunca vi uma festa de maracatu nas recepções que fizemos aqui em Brasília", declarou Lula.

Além do autor do projeto, estiveram também no evento a ministra da Cultura, Maragareth Menezes, e a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.