Janjapalooza: confira atrações e cachê dos artistas

O Festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, apelidado de "Janjapalooza", ocorre entre esta quinta-feira (14/11) e sábado (16/11) no centro do Rio de Janeiro (RJ). A primeira-dama, Janja Lula da Silva, é o principal nome à frente do evento, que acontece durante a programação do G20 Social e conta com line-up com cerca de 30 artistas nacionais.

Os shows serão gratuitos e realizados na Praça Mauá, onde ocorre uma feira com entidades participantes do G20 Social. As três noites de evento serão temáticas e contarão com nomes como Seu Jorge, Maria Rita, Zeca Pagodinho, Fafá de Belém, Daniela Mercury, Alceu Valença e Ney Matogrosso.



Na quinta (14), o lema é "Muito Obrigado Axé", com inspiração na ancestralidade e herança africana. Na sexta (15), é dia de samba, intitulado "O show tem que continuar". Por fim, no sábado (16), “Pro dia nascer feliz” reúne múltiplas sonoridades simbolizando a diversidade. Os shows acontecem a partir das 17h.

Os artistas contratados para o evento ganharão um "cachê simbólico" de R$ 30 mil para o evento em prol do combate à fome. As estatais patrocinadoras serão as responsáveis pelo financiamento. São elas: Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CEF), Itaipu, Petrobras, Prefeitura do Rio de Janeiro, Única, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).



A edição tem inspiração nas ações Live Aid 1985, que arrecadou fundos para as crianças com fome na África, e Free Nelson Mandela Concert 1988, contra o apartheid — ambos realizados em Londres, na Inglaterra.



Programação

Quinta-feira (14/11)

- Aguidavi do Jejê

- Mateus Aleluia

- Larissa Luz

- Ilessi

- Diogo Nogueira

- Rachel Reis

- Rita Benneditto

- Afrocidade

- Daniela Mercury

- Seu Jorge

- Roberto Mendes

- Baile Black Bom

Sexta-feira (15/11)

- Ze Pagodinho

- Mariene de Castro

- Maria Rita

- Marcelle Motta

- Pretinho da Serrinha

- Teresa Cristina

- Roberta Sá

- Baile Black Bom

Sábado (16/11)

- Fafá de Belém

- Kleber Lucas

- Jovem Dionísio

- Tássia Reis

- Jota.Pê

- Jaloo

- Lukinhas

- Maria Gadu

- Alceu Valença

- Ney Matogrosso

- Romero Ferro

- Baile Black Bom

- Nova Orquestra