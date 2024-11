Alerta amarelo: DF enfrenta mais um dia de chuvas intensas

O Distrito Federal terá mais um dia marcado por instabilidade climática, nesta quarta-feira (13/11). De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas de chuva e trovoadas isoladas devem ocorrer durante todo o dia.

As temperaturas variam entre 18ºC e 28°C. A umidade do ar deve ficar em 95% pela manhã, mas cair para 45% nas horas mais quentes do dia. Os ventos deverão ter intensidade moderada, com rajadas ocasionais, principalmente à tarde.

“O calor e a alta umidade intensificam a formação de nuvens, favorecendo um período de chuvas frequentes nos próximos dias. Mas é algo normal para o período. Aqui no DF, novembro e dezembro são os meses mais chuvosos do ano. O alerta para chuvas intensas permanece válido; por isso, é recomendado que a população tome precauções para evitar acidentes”, disse o meteorologista Heráclio Alves ao Correio.

Alerta

O Inmet emitiu um alerta laranja para chuvas intensas que devem atingir a região nos próximos dias. Segundo o aviso, o volume de chuvas poderá variar entre 50 e 100 mm/dia, com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Essas condições podem trazer riscos significativos para a população, incluindo possibilidade de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto orienta que, em casos de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que têm maior risco de queda. Além disso, é recomendável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, quando possível, como forma de prevenir danos por descargas atmosféricas.

As equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros (disponível pelo telefone 193) e Defesa Civil (telefone 199), estão de prontidão para atender chamados e fornecer informações adicionais.