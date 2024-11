Drogas com foto de Pablo Escobar são apreendidas em aeroporto

Tabletes de maconha com a foto do traficante - (crédito: Reprodução/PF)

Tabletes de de maconha com a foto do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, foram apreendidos pela Polícia Federal, na terça-feira (12/11), no aeroporto internacional de Porto Velho, Governador Jorge Teixeira de Oliveira.

A ação da PF apreendeu uma passageira, que já se encontrava dentro do avião, transportando mais de 11kg de maconha em tabletes em mala. Segundo a corporação, a presa embarcou em Manaus tentava levar as drogas para Belo Horizonte.

A PF também informou que "realizadas as diligências necessárias, (a passageira) foi retirada do voo, entrevistada e logo admitiu a prática do crime de tráfico interestadual de drogas". A mulher fez exame de corpo de delito e será encaminhada à cadeia pública de Porto Velho.

Outros casos

Este não é o primeiro caso que drogas identificadas com fotos de Pablo Escobar foram apreendidas. Em 2023, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga com 268kg de maconha com foto do traficante na embalagem. Além dos 268 tabletes de maconha ainda foram apreendidos três sacos com a droga não prensada.

Em uma ação conjunta, a Receita Federal e a Polícia Federal (PF) apreendeu, em 2018, 43 quilos de pasta base de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. As embalagens que continham a droga apresentavam logotipos de marcas de bebidas e roupas femininas, além de uma imagem de Pablo Escobar.