Marido e cunhado de prefeita são presos após morte de idoso em briga

O empresário Francisco Canindé, marido da prefeita eleita de Amapá (AP), Kelly Lobato, e o irmão dele, Antônio Carlos Lima, foram presos pelo assassinato de um idoso. Eles são acusados pela morte de Antônio Candeia, de 72 anos, durante uma briga por terras, no último sábado (23/11)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Francisco Canindé aparece discutindo em uma suposta negociação de venda de terras com Antônio Candeia.

Enquanto Canindé está dentro do carro, o ex-militar Antônio Carlos está em pé, ao lado do idoso até que, em determinado momento, entra na discussão e realiza disparos contra Candeia. O registro foi realizado por um homem não identificado, que acompanhava os suspeitos.

O empresário Francisco Canindé foi preso sob suspeita de ser o mandante do crime. Na manhã desta segunda-feira (25/11), Antônio Carlos, que estava foragido, se entregou à polícia.

Em nota publicada nas redes sociais, o Governo do Amapá informou que a Polícia Civil investiga a morte de Antônio Candeia Oliveira, ocorrida no sábado (23/11). É dito que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstância dos fatos e punir, na forma de Lei, os envolvidos.

Kelly Lobato publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Independente de quaisquer relações pessoais, reafirmo meu compromisso com os valores de paz, respeito à vida e justiça", afirma Kelley em nota. "Não apoio, em nenhuma circunstância, qualquer forma de violência e confio plenamente nas autoridades competentes para conduzir as investigações e esclarecer os fatos, garantindo que a verdade prevaleça e a justiça seja feita."

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil, que informou o aguardo da finalização do interrogatório para a divulgação de informações. Em caso de esclarecimentos por parte da Polícia Civil, a matéria será atualizada.

