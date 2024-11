Com festas de fim de ano, estoque de doações de sangue tem queda

Hemocentros de todo o país lembram o Dia Nacional do Doador de Sangue, nesta segunda-feira (25/11), uma data instituída há 60 anos em homenagem à Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue. O mês de novembro, que antecede o período de festas e férias, está sendo usado para reforçar a conscientização sobre a importância da doação, já que os estoques dos bancos de sangue tendem a diminuir nessa época do ano.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osnei Okumoto, a chegada de dezembro é marcada pelo aumento da demanda hospitalar, especialmente devido a cirurgias eletivas. “Médicos, antes de sair de férias, querem atender seus pacientes, e os pacientes querem fazer cirurgias nesse período para chegar em dezembro totalmente recuperados”, explicou Okumoto em entrevista à Rádio Nacional de Brasília.

Leia também: Doadores de sangue têm gesto nobre reconhecido há 60 anos

Além da alta demanda em novembro, o diretor destacou a situação crítica dos estoques dos tipos sanguíneos O+ e O-, este último considerado doador universal. “As pessoas falam ‘O+ tem bastante’, mas como 36% da população são O+, também temos 36% de chance de ter pacientes O+”, disse ele, enfatizando a necessidade de doações regulares.

A situação se repete em outras regiões do país. Em São Paulo, estado que abriga a maior rede de hemocentros do Brasil, os estoques de sangue O+ e O- também são considerados críticos.

Leia também: Campanha conscientiza população sobre importância da doação de sangue

Para incentivar a doação, o Ministério da Saúde disponibiliza o aplicativo Hemovida, uma ferramenta que integra a plataforma Meu SUS Digital. O app permite aos doadores acessarem sua carteira virtual, com informações de saúde e histórico de doações.

Ainda assim, o número de doadores no Brasil está aquém do ideal. Segundo dados do Ministério da Saúde de 2022, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma taxa mínima de 3,5%. Isso significa que, a cada mil habitantes, apenas 14 são doadores, bem abaixo do necessário para atender à demanda.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular