Mega acidente com dez veículos na BR-050 causou uma morte; veja fotos

A primeira chamada à instituição ocorreu por volta das 18h. O motorista da carreta envolvida no acidente relatou que, ao fazer uma curva na altura do KM 55 da BR-050, no sentido Araguari-Uberlândia, percebeu o trânsito congestionado devido a um acidente que havia ocorrido próximo ao local algum tempo antes. De acordo com o relato divulgado pelos Bombeiros, ele “não teve tempo suficiente para realizar uma frenagem de emergência” e colidiu contra um carro de passeio à frente. Leia também: Quatro pessoas morrem em acidente após carro invadir pista contrária

“Os outros veículos que vinham imediatamente atrás também não conseguiram parar, resultando no engavetamento”, continua a nota. “Foram atendidas 7 vítimas, todas imobilizadas e transportadas por ambulâncias do SAMU e da concessionária ECOVIAS (responsável pela via).” Não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos. Leia também: Uberlândia tem 4 ônibus incendiados e 1 apedrejado em 24 horas Além deles, houve uma vítima fatal, um homem de 50 anos, morador do município de Araguari, que ficou preso em um carro de passeio. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo da vítima presa e também a prevenção contra incêndio, pois havia muito combustível derramado no local.