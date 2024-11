Duas pessoas morrem em acidentes de trânsito na noite de quinta-feira no DF

Na noite de quinta-feira (28/11), dois acidentes de trânsito resultaram na morte de uma mulher e de homem em diferentes localidades do Distrito Federal. Ambas as ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF)

Na BR-020, nas proximidades do Assentamento Osiel Alvel, km 42, uma senhora, de idade aproximada de 50 anos, foi atropelada por um Fiat Argo e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito declarado ainda no local do atendimento. O condutor do veículo não se feriu, e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na Estrada Parque Ceilândia, altura da Estrutural, um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado caído e sem sinais vitais. Segundo os bombeiros, a vítima tinha aparência de pessoa em situação de rua e foi atropelada por um Fiat Palio, conduzido por um rapaz que não sofreu ferimentos.

Durante o atendimento, foram constatadas graves lesões com desvio de traqueia, pupilas não reagentes e fratura de tornozelo. Após 40 minutos de tentativa de reanimação cardiopulmonar (RCP) e de procedimento médicos, foi declarado o óbito no local do acidente, que ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF)