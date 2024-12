Líder espírita Divaldo Franco inicia tratamento contra câncer de bexiga

O líder espírita Divaldo Franco, que ficou internado por nove dias no fim de novembro , iniciou nesta segunda-feira (2/12) um tratamento contra câncer de bexiga. É o que informam, em nota oficial, o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Obra Social Mansão do Caminho, dos quais o médium de 97 anos é fundador.

Segundo a atualização, publicada no fim da manhã, a primeira fase do tratamento será realizada em ambulatório de um hospital particular em Salvador, Bahia, sem a necessidade de internação. “Nos próximos 20 dias úteis serão administradas sessões de radioterapia, com associação, em dias alternados, de pequenas doses de quimioterapia.”