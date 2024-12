Ônibus com 27 pessoas tomba e deixa 4 feridos, entre eles um idoso e um bebê

Ônibus com 27 pessoas tomba na BR153, no interior de Goiás - (crédito: PRFGO)

Um ônibus ocupado por 27 pessoas tombou na BR-153 na madrugada desta quarta-feira (4/12) na BR-153 em Santa Tereza de Goiás (GO), região norte do estado. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo dois homens adultos, um idoso e um bebê. Todos foram levados a uma unidade de saúde no município de Porangatu.

Conforme informou o motorista do veículo aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi fechado por um caminhão boiadeiro e na tentativa de desviar, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e saiu da pista. O veículo tombou e desceu um barranco de cerca de três metros, parando a cerca de 300 metros do Rio do Ouro.

Ainda segundo o motorista, o número de feridos não foi maior porque a maioria dos passageiros usava cinto de segurança na hora do acidente.

Ônibus com 27 pessoas tomba na BR153, no interior de Goiás (foto: PRFGO)

O veículo saiu de Belém, capital do Pará e tinha como destino Goiânia. A empresa responsável pelo ônibus prestou apoio aos passageiros e a viagem foi concluída com outro veículo.