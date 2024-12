Estudante é baleado em escola particular de Teresina

Um estudante do 2º ano do ensino médio de uma escola particular de Teresina, no Piauí, foi baleado na manhã desta quarta-feira (4/12).

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e o adolescente ferido foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina.

Segundo informações preliminares, o tiro foi disparado por outra aluna do colégio. Ainda não se sabe sobre a gravidade do estado de saúde do estudante.

O Correio tentou contato com a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

