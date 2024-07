Novas ambulâncias reforçam atendimento nos hospitais públicos e no Samu

Cerimônia de entrega ocorreu na Praça do Buriti com a presença de Celina Leão - (crédito: Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

A frota de ambulâncias da rede pública de saúde do Distrito Federal (DF) está sendo ampliada e modernizada. O Governo do Distrito Federal (GDF) adquiriu 62 novas ambulâncias. Ontem, foram entregues 30 delas. O restante será entregue até o fim do mês.

"Fomos eleitos a melhor cidade para se viver e um desses quesitos foi a saúde. Sabemos que temos problemas, mas esse governo não se esconde, ele assume as responsabilidades. A saúde é estratégica e tem que ser vista com outro olhar, o olhar do cuidado, das necessidades dos servidores. Estamos investindo nas UBSs (unidades básicas de saúde), contratando pessoal, somos a unidade da federação que faz mais transplantes. Estamos cuidando da tecnologia também para dar conforto aos usuários", destacou a vice-governadora Celina Leão durante a solenidade, na Praça do Buriti.

Celina enfatizou que os veículos equipados desafogarão o sistema. "A gente sabe que uma ambulância dessa faz transporte interno entre a nossa rede pública, que leva pessoas para outros hospitais, como o Instituto de Cardiologia e o Hospital da Criança. É tudo feito pela nossa rede pública, então, isso, com certeza, desafogará o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e dará mais agilidade para aquelas pessoas que precisam dessa remoção", afirmou.

A secretária de saúde, Lucilene Florêncio, informou que, atualmente, a frota do Samu é composta por 38 ambulâncias, que os novos veículos chegam para reforçá-la e, a depender da necessidade, fazer substituições. "Todas as nossas regiões de saúde e hospitais serão contemplados. São 50 ambulâncias brancas (tipo B) e 12 para o Samu. Essas ambulâncias brancas têm mais equipamentos e suporte, são tripuladas com mais servidores. As do Samu são para o atendimento pré-hospitalar, para as emergências nas ruas. Nosso desejo é que o Samu tenha o melhor tempo de atendimento de resposta do país e que essas ambulâncias brancas fiquem concentradas no transporte intra-hospitalar", detalhou.

Do total de ambulâncias, 12 irão para o Samu (foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

Investimento

As viaturas custaram R$ 17,9 milhões e foram compradas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e de emendas parlamentares para a aquisição dos veículos, sendo 50 ambulâncias de suporte básico tipo B para transporte intra-hospitalar e 12 ambulâncias padrão para serem utilizadas pelo Samu. O primeiro modelo irá para os hospitais da Asa Norte (Hran), do Guará (HRGU), Leste (HRL), de Sobradinho (HRS), de Planaltina (HRP), de Brazlândia (HRBZ), do Gama (HRG), de Apoio de Brasília (HAB) e Materno Infantil de Brasília (Hmib).

A vice-governadora lembrou que a região de São Sebastião ganhará seu primeiro hospital e que o governo tem feito contratações, com frequência, de novos profissionais para a área. "A gente tem investido muito nas nossas UBSs, com equipamentos, investimentos e contratações; o GDF tem feito quase que mensalmente nomeações de servidores públicos da saúde", salientou.

O GDF iniciou, em 16 de julho, a instalação de aparelhos de ar-condicionado de um total de 1.100 adquiridos com investimento de R$ 2,48 milhões. A meta é cobrir toda a rede pública de saúde com climatização adequada. A distribuição da primeira remessa começou pelo Hmib, onde foram instalados 130 novos aparelhos. Cozinhas de diversas unidades também foram reformadas.

Desde 2019, foram destinados cerca de R$ 48,4 bilhões para a construção e reforma de hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) e UBSs, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais.