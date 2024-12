Criminosos matam PM de folga e empurram carro com o corpo ladeira abaixo

No Rio de Janeiro, criminosos assassinaram um policial militar de folga, colocaram o corpo dentro do carro da vítima e empurraram o veículo ladeira abaixo. O caso foi flagrado pelo Globocop na Rua Ourica, Favela do Quitungo, Zona Norte do Rio na terça-feira (3/12).

O sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, estava a caminho de uma consulta médica quando foi reconhecido pelos criminosos, que mataram o homem com um tiro de fuzil. Em seguida, a vítima foi enrolada em um cobertor e colocada dentro do próprio carro. O automóvel desce desgovernado a ladeira até bater no muro de uma casa. Em seguida, eles ainda tentam tirar o corpo de dentro do carro, mas desistem e saem correndo.

De acordo com o g1, o crime aconteceu na mesma região em que três ônibus foram incendiados em protesto a megaoperação no Complexo da Penha. A ação tinha como alvo integrantes do Comando Vermelho, facção que domina a região.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Marco Antônio Matheus Maia já havia sido baleado em 2020, quando foi atingido na testa durante operação na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, o sargento e outro agente tiveram que entregar armas para outros policiais e deixar o local desarmados para serem socorridos.