69% dos brasileiros consideram o câncer evitável, mas 65% não sabem como se prevenir

Uma pesquisa da Nexus, a pedido do A.C. Camargo Cancer Center, revelou a percepção dos brasileiros sobre o câncer. O levantamento evidenciou que 69% da população acredita que a doença é evitável, mas 65% não sabem como preveni-la de forma efetiva.

O estudo, que entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, abrangendo todas as 27 unidades da Federação (UFs), destacou que o câncer é a doença que mais preocupa os brasileiros, superando amplamente o temor em relação a outras enfermidades. De acordo com a pesquisa, 60% dos entrevistados apontaram o câncer como sua principal preocupação, seguido por diabetes (14%) e doenças cardíacas (13%).

Apesar do medo que a doença provoca, os brasileiros demonstram estar dispostos a adotar hábitos preventivos. Segundo Antonio Antonietto, diretor médico do A.C. Camargo Cancer Center, o estudo trouxe um alívio de esperança.

“Os resultados da pesquisa mostram que o câncer ainda é uma doença que assusta as pessoas, mas também revela um alto nível de consciência da população sobre como se prevenir e sobre as possibilidades de tratamento. Há uma disseminação da percepção de que hábitos saudáveis, como prática regular de exercícios físicos, boa alimentação, evitar bebidas alcoólicas e fumar, além de fazer exames regulares, ajudam a prevenir a doença ou realizar um diagnóstico logo no início”, afirmou.

Entre os hábitos preventivos citados, o mais lembrado foi não fumar, apontado por 57% dos entrevistados. Outros fatores como a realização de exames preventivos (53%) e a manutenção de uma alimentação saudável (47%) também se destacaram. Entretanto, o conhecimento sobre a prevenção parece ser mais difundido entre as mulheres, que estão mais conscientes sobre a necessidade de exames regulares. Na pesquisa, 63% delas afirmaram fazer exames preventivos, 21 pontos percentuais a mais que os homens, que registraram 42% nesse quesito.

Além disso, 45% dos participantes reconheceram a importância de vacinas, como as contra o HPV e a hepatite, para evitar o câncer. Já 39% mencionaram evitar alimentos processados e industrializados, enquanto 36% destacaram a prática regular de exercícios físicos como um fator relevante.

O levantamento apontou ainda disparidades de percepção relacionadas à escolaridade. Entre os entrevistados com ensino superior, 67% acreditam que o câncer pode ser evitado, enquanto apenas 51% das pessoas não alfabetizadas compartilham dessa visão.

Tratamento

A pesquisa revelou que 56% dos brasileiros acreditam que o câncer é uma doença tratável. Essa crença está diretamente ligada à percepção de prevenção. Entre aqueles que consideram o câncer tratável, 70% acreditam que a doença não é uma sentença de morte e é possível evitá-la.

O nível de escolaridade novamente mostrou impacto na percepção sobre o tratamento, já que 73% das pessoas com ensino superior concordam que o câncer pode ser tratado, enquanto apenas 39% das pessoas não alfabetizadas compartilham dessa opinião.

O levantamento revelou ainda que 90% dos brasileiros estariam dispostos a mudar seus hábitos para evitar o câncer. Essa disposição é particularmente mais alta entre os fumantes, com 47% deles dizendo estarem abertos a participar de programas para parar de fumar.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro