Lili Spada, influenciadora digital, morre aos 42 anos

Lili era dona do Lili Spada Hidrolipo, centro de estética, e sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, maior do setor na América Latina - (crédito: Reprodução/Instagram (@lilispada))

A empresária e influenciadora digital Lilian Martins Gomes, 42 anos, morreu, nesta quarta-feira (4/12), em decorrência de um câncer de pulmão. Amiga de muitas famosas, Lili Spada — como era conhecida — tinha cerca de 965 mil seguidores apenas no Instagram, em que publicava conteúdos sobre cirurgias plásticas e procedimentos estéticos.

Em agosto, após duas semanas da descoberta de um tumor no pulmão, a influenciadora publicou um vídeo nas redes sociais, onde contou sobre como foi revelado o câncer — de um tipo que atinge jovens, mesmo que não fumem — e anunciou um afastamento das redes sociais para poder cuidar de si mesma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lili Spada (@lilispada)

Lili era dona do Lili Spada Hidrolipo, centro de estética, e sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, maior do setor na América Latina. Era casada com Ercole Spada Neto, cirurgião plástico, em um relacionamento de 19 anos.



Leia também: Bebês foram trocados em maternidade de Goiás

A influenciadora digital Mari Menezes fez uma homenagem para a amiga, Lili. "O céu acordou em festa e nós aqui em luto! Uma amiga minha tão especial hoje se foi, nem consigo acreditar!", postou. Com um vídeo em que aparecia ao lado de Lilian, Dani Souza também expressou a perda: "Você partiu. Não estou conseguindo acreditar nisso! Que dor horrível estou sentindo! Você sempre existirá assim no meu coração! Te amo muito, amiga Lili Spada!"



Leia também: Criminosos vestidos de Papai Noel furtam loja de eletrônicos

"Meu amor, eu não acredito que você foi embora. Nossa conexão foi intensa. Que honra ter conhecido uma mulher tão poderosa e generosa como você. Estou com o coração partido em mil pedaços", declarou a apresentadora e empresária Jaque Ciocci nas redes sociais.



O corpo foi velado e sepultado na quarta-feira (4/12), no Funeral Morumbi, em São Paulo.

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca