PM mata homem que portava simulacro em SP durante "bico" como segurança

Um homem identificado como Marcos Mendes do Nascimento foi morto a tiros pelo policial militar Diego Ferreira Pinto de Souza na noite de domingo (8/12), após discutir com um grupo de pessoas e mostrar um simulacro. O caso ocorreu na Alameda Dino Bueno, no bairro Bom Retiro, região central de São Paulo.



Por meio das imagens das câmeras de segurança, é possível ver Marcos saindo da boate e discutindo com algumas pessoas do outro lado da rua e, em seguida, mostrando a arma falsa. O policial Ferreira, que suspostamente fazia um "bico" como segurança numa casa noturna na mesma rua, acompanhou toda a situação e, segundo testemunhas, sem ao menor falar com Mendes, executou dois disparos contra ele.

De acordo com nota da Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realizou perícia ao local. Marcos chegou a ser atendido na Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu.

Íntegra da nota da Polícia Civil:

"A Polícia Civil investiga a morte de um homem, na noite de domingo (8), na Alameda Dino Bueno, centro de São Paulo. Um policial militar de folga estava em frente a uma casa noturna, quando um homem apontou uma possível arma em direção a algumas pessoas. O agente interveio e atirou contra o suspeito, que não resistiu. Com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo. O caso foi registrado como homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que realizou perícia ao local. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas e o simulacro e arma do agente foram apreendidas. A Polícia Militar também acompanha o caso."

