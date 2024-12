Realidade supera Shakespeare: mineira é respondida por Julieta

Deborah Almeida compartilhou no TikTok carta que recebeu de Julieta - (crédito: Reprodução / TikTok)

A jornalista mineira Deborah Almeida recebeu uma carta assinada por Julieta, personagem do grande clássico shakespeariano Romeu e Julieta. A jovem de 27 anos deixou um recado para uma das personagens mais famosas do mundo em uma visita a Verona, na Itália, inspirada pelo filme Cartas para Julieta e viralizou ao contar como sua história se parecia com a do longa de 2010 protagonizado por Amanda Seyfried.

O presente chegou na casa de Deborah, em Belo Horizonte, 10 meses após a visita à cidade italiana, motivada, inclusive, pelo filme. A comédia romântica mostra a antiga tradição de mulheres escreverem cartas para Julieta pedindo conselhos amorosos e as deixarem na casa da personagem. As mensagens são respondidas por um grupo de voluntárias do mundo todo, chamadas de Secretárias de Julieta.

“Eu não achei que receberia a carta de volta. Antes de ir, eu decidi pesquisar na internet como essa troca de cartas funcionava e não achei muita informação. Mas, decidi arriscar mesmo assim”, contou a jornalista ao R7.

Quando a resposta chegou, Deborah estava em São Paulo e levou quase duas semanas para abrir a correspondência. A carta veio em um envelope com selos, um carimbo do Club di Giulietta, o nome oficial das Secretárias, e escrita em português — a mensagem da jornalista foi escrita em inglês com pedido de que a resposta fosse em uma das duas línguas.

O conteúdo da carta não foi divulgado. Com o sucesso do vídeo, Deborah encontrou a brasileira que foi responsável por escrever sua mensagem. “Ela reconheceu pela letra dela e ela me mandou mensagem”, revelou ao portal Terra.

A secretária de Julieta é Amanda Label. Ela se inscreveu no clube em maio, durante uma visita a Verona. Foi quando se deparou com a carta de Deborah.