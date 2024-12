Shopping de Santa Catarina tira o vermelho das cores do Papai Noel

O Beiramar Shopping, em Florianópolis (SC), está sendo acusado de mudar as cores da decoração de Natal para não ser associado ao PT. Segundo publicações no Instagram do centro comercial, o Papai Noel que faz parte das comemorações do local usa uma veste dourada em vez do tradicional vermelho. As imagens suscitaram as associações com política, mesmo após o shopping emitir um comunicado negando qualquer relação com o tema.

E esse Papai Noel vestido de branco? Parece um personagem de Game of Thrones, bizarro. Segundo o criador de conteúdo Miguel Ângelo, a intenção desse Shopping em Florianópolis foi evitar a cor vermelha por conta da política. Zoaram o Natal. pic.twitter.com/cD3ncSiHpM — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 8, 2024

Em um vídeo, o empresário Miguel Angelo Gonçalves de Gregório mostra a decoração, dizendo que os responsáveis pelos enfeites “acabaram com as cores [tradicionais] por causa da política”. “Que coisa feia”, diz.

Leia também: Papai Noel deixa o vermelho de lado e muda de cor em Balneário Camboriú

Já o jornalista Leonel Camasão Cordeiro fez uma publicação nas redes sociais acusando o shopping de banir, além dos tons vermelhos, a estrela de cinco pontas. “No lugar no vermelho, foi utilizado branco, rosa e dourado. A estrela de cinco pontas foi substituída por estrelas de seis pontas, similares à Estrela de Davi, símbolo do judaísmo e da bandeira de Israel. Até a roupa do Papai Noel perdeu sua cor tradicional. (...) Será que a ‘guerra cultural’ da extrema-direita contra o nosso povo e o nosso país não deixou nem o Natal em paz?”, escreveu.

O Beiramar Shopping afirmou, em comunicado nas redes sociais, que sua decoração não tem qualquer relação com política ou questões partidárias. “Toda a decoração, assim como a comunicação da campanha Doce Natal, segue a paleta de cores candy, que tem a predominância de cores suaves, delicadas, em tons pastéis”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O estabelecimento ainda afirmou que está tomando medidas legais para combater as fake news e divulgações que gerem prejuízo à marca.

Papai Noel verde e amarelo

Outra decoração que deu o que falar nas redes sociais é a de Balneário Camboriú, também em Santa Catarina. Os enfeites pagos pela prefeitura da cidade incluem uma estátua do Papai Noel usando uma roupa dourada (quase amarela), com as luvas e o saco de presentes na cor verde.

A tradicional roupa do Papai Noel mudou do vermelho para o dourado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Uma estátua retratou o "bom velhinho" vestido de dourado, com as luvas e o saco de presentes na cor verde (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Papai Noel “patriota”, como foi chamado nas redes sociais, causou polêmica. “Politizaram o Natal”, publicou um perfil. Vale destacar que a cidade é majoritariamente bolsonarista: em 2022, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para presidente no município, com 74,57% dos votos, contra 25,43% do presidente Lula (PT).

No entanto, em entrevista ao jornal local Página 3, o secretário de Turismo da cidade, Thiago Velasques, negou qualquer relação entre o “bom velhinho” e motivações políticas. Segundo ele, foram espalhados 11 estátuas por Balneário Camboriú, sendo que somente uma é verde amarelo. As demais usam as cores dourado e vermelho.

“Escolhemos essas cores buscando exclusividade, porque são tons que trazem prosperidade. Não tem nenhum cunho político, buscamos elementos que aparentam um Natal mais exclusivo, visto que é normal e padrão o vermelho e branco e nós buscamos inovar com as cores, mas em nenhum momento buscamos cunho ideológico-político”, afirmou o secretário ao portal de notícias.

A prefeitura emitiu nota sobre o assunto, reafirmando qualquer ligação com o viés político. Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú desenvolveu o conceito do Natal de Brincadeiras BC, que chega à sua quarta edição em 2024. Com um foco especial nas cores branco, dourado e verde, a decoração natalina deste ano busca simbolizar prosperidade e exclusividade, valores que o município deseja transmitir por meio dos elementos que adornam seus principais pontos turísticos.

A temática da festividade é inspirada nas brincadeiras e no imaginário infantil, resgatando memórias afetivas e celebrando a magia do Natal de forma lúdica e encantadora. Os cenários envolvem moradores e visitantes em uma atmosfera de alegria e encantamento, reforçando Balneário Camboriú como um dos destinos turísticos mais atrativos e inovadores do Brasil.

O Natal de Brincadeiras BC se consolida como um evento tradicional da cidade, promovendo não apenas a celebração do espírito natalino, mas também incentivando o turismo e o desenvolvimento econômico local”.