Fernandinho Beira-Mar é alvo de megaoperação contra roubos de cargas

Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, é alvo de uma operação deflagrada nesta terça-feira (10/12) contra uma quadrilha que atua em roubos de cargas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele está preso no Paraná desde 2002.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Presídio Federal de Catanduvas. A operação foi realizada por policiais civis da 60ª Delegacia Policial e agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, com apoio da Polícia Militar.

As diligências têm o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados por praticar crimes que causaram prejuízo estimado de cerca de R$ 4 milhões.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, cujo objetivo é reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas. Desde setembro, já são mais de 240 presos, além de veículos e cargas recuperados.

Segundo o governo estadual, as investigações comprovaram que integrantes de uma organização criminosa, aliados a suspeitos com informação privilegiada, foram responsáveis por cometer dezenas de roubos de carga em vias expressas.

A partir da apuração foi possível delimitar toda a estrutura hierárquica do bando, que utiliza armamento e aparelho bloqueador de sinais fornecidos pela facção. Em troca, 50% da renda obtida com os roubos eram repassados à organização criminosa.

“Outras lideranças do tráfico local atuam no revezamento de apoio logístico, liberando o uso de espaço nas comunidades que exploram para o transbordo das cargas”, diz nota do Ministério Público.



Com informações da Agência Brasil*