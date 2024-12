Correio apresenta projetos para 2025 no centenário dos Diários Associados

Para comemorar os 100 anos dos Diários Associados, o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, apresentou, na noite desta terça-feira (10/12), a um grupo de representantes de agências de publicidade e integrantes de secretarias de Comunicação da Presidência da República e do Governo do Distrito Federal, os resultados do ano dos veículos do conglomerado fundado em 2 de outubro de 1924 pelo empresário Assis Chateaubriand. Por meio de um vídeo institucional, os convidados também conheceram o Plano de Negócios dos Diários Associados para 2025.



O grupo está entre os 10 maiores e mais acessados conglomerados de mídia do Brasil, com mais de 1,7 bilhão de visualizações em todos os veículos de comunicação. Guilherme Machado destacou que a plataforma digital da corporação, a rede DA Digital, em conjunto, tem mais de 145 milhões de pageviews por mês e mais de 48 milhões de usuários únicos, tornando os jornais, revistas, sites e rádios do grupo a 6ª maior rede de notícias do Brasil.



"O Correio Braziliense é o carro-chefe dos Diários Associados. Além disso, estamos investindo em novos modelos de negócios, o CB Experience, e a Inteligência Artificial CB nos veículos do grupo", destacou o executivo. Apenas o Correio tem mais de 68,5 milhões de pageviews por mês e mais de 24 milhões de usuários únicos por mês. Nas redes sociais, acumula mais de 4,4 milhões de seguidores em mais de 96 milhões de impressões por mês.

Resultados

Entre os resultados alcançados em 2024, o Correio realizou 120 projetos especiais e eventos estratégicos. Por meio do estúdio CB Brands, mapeou os temas de relevância que serão discutidos no próximo ano como os projetos na áreas de sustentabilidade: agronegócio sustentável, mudanças climáticas e descarbonização, transição energética no Brasil e no mundo, e Agenda 2030, e Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP30, que será realizada no Brasil.



Ainda há outras áreas de temas do Plano Estratégico, como a da saúde: Fórum da Saúde, indústria nacional de alimentos e combate à dengue e cuidados com a saúde mental. Na área de educação, o destaque é para o uso Inteligência Artificial nas escolas e a faculdade para o seu futuro.



Em negócios, os temas estratégicos são: liderança feminina, raízes do DF, guia de finanças e seguros, entre outros. E, em economia e política, estão os debates sobre regiões brasileiras e mobilidade urbana.



Para 2025, também foram apresentados projetos pioneiros, coberturas especiais, eventos, Desafios 2026, e ações de experiência como Jornalismo na Prática, Prêmio Saúde & Inovação e Encontro Gastrô, Maratona Brasília 65 anos, CB Experience e programa de palestras.



O Plano de Negócios foi elaborado visando traçar estratégias personalizadas para o conteúdo das marcas parcerias, ancoradas nos modelos de negócios CB Debate, CB Fórum, CB Talks, o CB Webinar e o novo formato CB Experience. Além disso, o veículo pretende ampliar a audiência de produtos consolidados, como o o Podcast do Correio e o CB.Poder.