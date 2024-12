Mortes violentas na Amazônia caem, mas ainda superam média nacional

A violência caiu na Amazônia Legal nos últimos anos. No período de 2021 a 2023 a redução chegou a 6,2%. No entanto, apesar da queda, as mortes violentas intencionais vitimaram 8.603 pessoas em 2023, o que representa uma taxa de 32,3 a cada 100 mil habitantes, número 41,5% maior do que a taxa brasileira.

Os dados constam na 3ª edição do estudo Cartografias da violência na Amazônia, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula (IMC).O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (11/12).

As dinâmicas entre os estados foram muito diferentes. Por exemplo, entre 2022 e 2023 o Acre teve redução de 9,7% na taxa de violência letal, mas comparando 2023 com 2021, o saldo é de um crescimento de 9,2%.

No Mato Grosso, entre 2021 e 2023 o crescimento chegou a 28,5%, o maior dentre os estados que compõem a Amazônia Legal. Os únicos estados que mantiveram tendência de queda durante todo o período foram Amazonas, Maranhão e Roraima.

O levantamento também mostra que a expansão das facções criminosas vindas do Sudeste do país e as alianças ou disputas com grupos locais avança com velocidade surpreendente. É possível afirmar que existe a presença destes grupos em ao menos 260 municípios, dos quais 176 apontam para o monopólio de uma única facção e 84 com a presença de dois ou mais grupos em disputa.

"Chama atenção o domínio que o Comando Vermelho estabelece na região, com monopólio de ao menos 130 municípios, vários dos quais em regiões de fronteira com a Bolívia, o Peru e a Colômbia", pontua o estudo.



Segundo o Instituto Mãe Crioula, os dados mostram um cenário preocupante de conflitos em torno do controle, uso ou posse da terra que têm produzido homicídios e outras dinâmicas criminosas, além de danos irreparáveis à biodiversidade amazônica, dificultando conservação e preservação dos recursos florestais e a sobrevivência de povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas.

"Tais conflitos podem ser produzidos em função da lógica de exploração e uso da terra, como o desmatamento e a grilagem para o avanço da monocultura, da agropecuária, para a extração ilegal de minérios em garimpos, ou pelo controle territorial armado exercido pelas facções criminais para o varejo e/ou transporte de drogas e outras mercadorias", frisa o Instituto.