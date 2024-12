Caso Kerollyn: TJRS decreta prisão de mãe da menina encontrada no lixo

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) decretou a prisão preventiva de Carla Carolina Abreu de Souza, mãe de Kerollyn Souza Ferreira, 9 anos, encontrada morta dentro de um contêiner de lixo no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu em agosto.

A determinação, divulgada nesta terça-feira (10/12), atende a um recurso do Ministério Público (MP) que que pediu a liberdade provisória que havia sido concedida à mulher em setembro. De acordo com o promotor de Justiça Rafael de Lima Riccardi, que supervisiona o caso, a morte da criança foi uma consequência direta das ações da mãe, que, segundo as investigações, teria administrado um sedativo à menina na noite do incidente e a deixou andar pela rua sozinha à noite.

A acusada estava cumprindo medidas cautelares estipuladas pela juíza de direito Andreia da Silveira Machado, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba, onde o processo está em andamento. A denúncia foi acolhida pela magistrada em 24 de setembro.

A mulher enfrenta acusação de homicídio doloso por omissão em relação à morte da filha e também por maus-tratos aos seus outros quatro filhos. O pai da menina foi denunciado por abandono material em relação à criança. O processo continua em segredo de justiça.

Entenda o caso

Kerollyn Souza Ferreira, de 9 anos, foi encontrada morta dentro de um contêiner de lixo por um catador de materiais recicláveis em agosto. De acordo com a perícia, a criança teria morrido por asfixia mecânica mista, ocasionada pela posição dentro da caçamba e pelas baixas temperaturas, além do efeito do remédio sedativo administrado pela mãe.

Ainda segundo os exames periciais, não foram encontrados sinais de violência aparentes.