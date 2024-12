Tiro que matou médica da Marinha atravessou janela do 2º andar de hospital

Uma foto revela que o disparo que matou a capitã e médica da Marinha Gisele Mendes de Souza Mello, 55 anos, atravessou uma janela da Escola de Saúde da Marinha, que pertence ao Hospital Naval Marcílio Dias, onde a vítima assistia a um evento no auditório. A imagem, obtida pelo portal g1, mostra a marca do tiro em uma janela localizada no segundo andar de anexo do prédio.

Segundo os peritos da Marinha e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), ouvidos pelo portal, o disparo teria vindo de uma posição acima do segundo andar. A suspeita é de que a arma utilizada seja uma pistola.

Foto mostra marca de tiro em janela do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), onde a médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello foi atingida (foto: Reprodução/TV Globo)

A militar foi atingida por uma bala na testa por uma bala perdida e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. No momento do disparo, acontecia uma operação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins na Comunidade do Gambá.

"A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza", disse a Marinha, em nota enviada ao Correio.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.