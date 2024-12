"As mulheres podem estar em qualquer área militar", diz contra-almirante

Pela primeira vez na história do serviço militar brasileiro, as jovens que completarem 18 anos em 2025 poderão se alistar para, assim como os homens, serem soldados do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. O anúncio oficial foi feito nesta -feira (11/12), em coletiva de imprensa no Ministério da Defesa.

O alistamento para as 1.465 vagas disponibilizadas em 14 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal, pode ser feito de 1º de janeiro a do ano que vem. No total, serão disponibilizadas 1.465 vagas: 155 para a Marinha, 300 para a Força Aérea, e 1.010 para o Exército.

Leia mais: Defesa detalha como será alistamento feminino voluntário nas Forças Armadas



As mulheres que se inscreverem em um dos 28 municípios com oportunidade de alistamento disponíveis serão realocadas para as cidades que possuem serviço militar. Rio e Brasília, por exemplo, receberão candidatas para as três Forças.

O contra-almirante André Gustavo Guimarães declarou que o objetivo principal da abertura do alistamento voluntário feminino é permitir que as mulheres estejam em todos os espaços que os homens ocupam. “A gente entende que as mulheres podem estar em quaisquer áreas militares”, afirmou.

O treinamento físico militar entre homens e mulheres será semelhante, cada um adaptado para cada Força, como informou o contra-almirante. Desde abril, o Ministério da Defesa tem se preparado para dar esse passo, pioneiro no Brasil. Foram necessários pesquisas para adequar a realidade das Forças Armadas ao novo público e realocação de orçamento, definido na ordem de R$ 2 milhões para 2025.

Combate ao assédio

Um dos estudos realizados ao longo deste ano, segundo Guimarães, incluiu a pesquisa de medidas de uniformes, construção de alojamentos adequados com identificação facial para evitar assédio e importunação sexual e mochila adequada para o tamanho médio das jovens que forem recebidas em uma das três áreas militares.

A capitã de mar e guerra Maria Eliane Alencar Rocha Borges ressaltou que uma das prioridades, durante o processo de planejamento para abertura do alistamento voluntário de mulheres, foi a prevenção e combate ao assédio sexual e moral.

Leia mais: Marinha realiza troca da bandeira e lança vídeo do Dia do Marinheiro



" nós temos dentro das forças normativas específicas que tratam essas questões. Desenvolvemos palestras de prevenção junto a essas organizações militares, especialmente em aquelas que possuem mulheres lotadas nessas organizações”, revelou Borges.

As atividades de prevenção, como explicou a capitã, são elaboradas e promovidas por profissionais de serviços sociais e psicólogos. "Existe essa preocupação de preparação, para além da questão física. Trabalhar na prevenção de assédios, que é o mais importante", explicou.

Leia mais: Festa da aviação reúne 60 mil na Base Aérea de Brasília



As candidatas poderão se alistar pela internet, no site criado para o alistamento, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar mais próxima. Para se alistar, é necessário possuir residência em um dos municípios contemplados e completar 18 anos em 2025, ou seja, terem nascido no ano de 2007. Tanto que o serviço militar nomeou esta turma pioneira de "Classe 2007".

O processo de seleção para as novas soldados e marinheiras recrutas conta com três etapas, que inclui entrevista, teste físico e inspeção de saúde (exames clínicos e laboratoriais).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular