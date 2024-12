IBGE fará pesquisa sobre vício em bets, anuncia Nísia Trindade

As comissões de Direitos Humanos (CDH) e de Assuntos Sociais (CAS) do Senado discutiram, em audiência pública realizada nesta quarta-feira (11/12), os impactos da dependência das chamadas bets, um problema crescente no Brasil. Presente na sessão, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, considerou “grave” o impacto da prática na saúde mental dos brasileiros e nas famílias, destacando os riscos do vício em apostas, também conhecido como ludopatia.

A ministra revelou ainda que o Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde já estuda os efeitos das apostas on-line, e que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluirá o vício em jogos na pesquisa sobre saúde de 2025. Segundo Nísia, essa dependência tem se mostrado uma preocupação crescente, e a resposta do governo será uma campanha massiva de conscientização para alertar a população sobre os riscos desse comportamento.

Na ocasião, o presidente da CAS, senador Humberto Costa (PT-PE), alertou sobre os danos econômicos e sociais causados pela ludopatia, que pode levar a prejuízos financeiros graves e até mesmo ao aumento de suicídios, uma consequência extrema do vício. Ele destacou que a situação exige uma resposta urgente do poder público para mitigar os efeitos do que chamou de “epidemia silenciosa”.

“Eu comparo muito essa situação com o caso dos cigarros eletrônicos, que também foi pontuado pelo senador Humberto. Eu defendo que a gente faça uma campanha sistemática para convencer que bets fazem mal à saúde”, frisou a ministra.

