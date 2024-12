Polícia prende suspeito de ajudar em fuga de 16 presidiários na Bahia

Dezesseis detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, escaparam do presídio na noite de quinta-feira (12/12). A fuga aconteceu após um grupo de homens armados invadir o local e iniciar uma troca de tiros com os seguranças. Um dos suspeitos envolvidos na fuga foi preso pela Polícia da Bahia nesta sexta (13/12).

O homem foi localizado portando um fuzil em uma casa próxima à região da detenção. Ao ser levado para a delegacia, ele confessou o envolvimento na invasão. O homem alega terem prometido R$ 5 mil pela ajuda na fuga.

Ednaldo Pereira Souza, líder de um grupo criminoso, estava incluído entre os presos que escaparam. Os nomes dos demais integrantes do grupo de criminosos foragidos não foram confirmados pelo homem detido.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), os presos foragidos são: Edinaldo Pereira Souza, Sirlon Riserio Dias Silva, William Ferreira Miranda, Idario Silva Dias, Isaac Silva Ferreira, Thiago Almeida Ribeiro, Romildo Pereira dos Santos, Altiere Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Anderson de Oliveira Lima, Geifson de Jesus Souza e Mateus de Amaral Oliveira.

Segundo informações do Sbt News, um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, enquanto equipes da Polícia Civil e Militar seguem em diligências para localizar e recapturar os fugitivos.