Presidente da Gaviões da Fiel é um dos presos suspeito de espancar e deixar homem nu

O presidente da torcida organizada brasiliense Gaviões da Fiel, do time do Corinthians, é um dos presos suspeito de espancar e roubar um homem que estava vestido com um short do Vasco no estacionamento de um supermercado atacadista, na M Norte, em Ceilândia. Inácio Ângelo de Faria Pinto e Edson Junio Quirino dos Santos foram presos na manhã desta sexta-feira (13/12) pelas equipes da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).

Inácio está à frente da presidência da organizada Gaviões da Fiel e aparece como sócio-proprietário da subsede, localizada em Taguatinga. Nas redes sociais, o presidente do grupo se apresenta como torcedor fiel do Corinthians e publica fotos ao lado dos uniformizados. Em vários registros, Inácio aparece ao lado de Edson Junio.

Em 20 de outubro, Inácio e Edson teriam espancado e roubado um homem que vestia um short do Vasco. Segundo a polícia, os dois chegaram com outra pessoa, enquanto um outro colega deles aguardava no carro, no estacionamento do mercado. “Eles fizeram algumas compras no mercado, quando se depararam com a vítima vestindo um short do time do Vasco. Depois das compras, esses três autores se juntaram no estacionamento e agrediram a vítima”, detalhou o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.

O rapaz — que não é filiado a nenhuma torcida organizada — foi espancado em plena luz do dia, teve o cartão bancário roubado e foi deixado completamente nu no estacionamento. A vítima ainda conseguiu pedir ajuda ao pai e compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Prisão

Por meio do circuito interno do supermercado, a polícia identificou Inácio e Edson, que tiveram as prisões preventivas decretadas e vão responder por roubo majorado. No entanto, as câmeras não registraram o momento exato das agressões, tampouco os outros envolvidos no crime. Denúncias podem ser feitas pelo número 197, da Polícia Civil (PCDF).

Passagens

Inácio acumula processos na Justiça, inclusive, por tráfico de drogas. Um documento judicial ao qual o Correio teve acesso detalha uma das ocorrências contra ele, em 2011. Na ocasião, Inácio foi preso com sete porções de maconha e mais de 360 gramas de cocaína.

As drogas estavam escondidas dentro do filtro de ar do carro, enquanto quatro munições foram encontradas dentro da caixa de marcha. A reportagem tenta contato com a defesa da dupla. O espaço permanece aberto a manifestações.