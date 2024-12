Prefeitura de SP terá que renomear ruas que homenageiam ditadura

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) proferiu uma decisão provisória que obriga a prefeitura da capital a renomear espaços e equipamentos públicos que homenageiam datas referentes à ditadura militar e agentes que, durante o período, violaram direitos humanos. De acordo com a decisão, o governo municipal tem 60 dias para apresentar um cronograma que direciona as mudanças.

A decisão da 3ª Vara de Fazenda Pública vem depois de ação civil pública (ACP) ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Instituto Vladimir Herzorg. No documento, as instituições listaram endereços cujos nomes homenageiam agentes do regime militar que comandou o Brasil entre 1964 e 1985, bem como um que faz referência à própria data em que o golpe foi instaurado.