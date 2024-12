Jovem é encontrada morta cinco dias após casar com policial militar

Uma jovem de 26 anos foi encontrada morta em casa em Salvador (BA), no domingo (15/12). A vítima, identificada Gleice da Silva Bonfim, tinha sinais de disparo de arma de fogo no corpo.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil da Bahia disse que não descarta a hipótese de feminicídio, porque a arma utilizada não foi encontrada no local do crime. O armamento foi entregue horas depois na unidade policial por uma guarnição da Polícia Militar.

"Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto oitivas e diligências são realizadas. Enquanto isso, a polícia aguarda os laudos periciais para conclusão do inquérito", disse a Polícia Civil.

Ao g1, a família disse que a vítima tinha formalizado a união com um soldado da Polícia Militar na última semana. Os dois estavam juntos há cerca de dois anos. Após a morte de Gleice, o policial não prestou socorro e teria deixado a casa, levando o arma, a munição e o celular da jovem. A Polícia Civil não informou se o policial foi encontrado e se prestou depoimento.

O Correio tenta contato com a Polícia Militar da Bahia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Veja a nota da Polícia Civil na íntegra:

