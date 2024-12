Juiz nega pedido de prisão do suspeito de atirar em turista argentino

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o autor do disparo que atingiu um turista argentino em um dos acessos à comunidade do Escondidinho, na Zona Norte. Segundo os investigadores, o criminoso é morador da comunidade dos Prazeres e foi reconhecido pelas testemunhas.

O suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, tem mais de 20 anotações criminais, muitas delas por delitos violentos. A autoridade policial pediu a prisão dele e de outros três integrantes do grupo criminoso. A investigação está em andamento para identificar os demais envolvidos.

No entanto, o juiz plantonista Orlando Eliazaro Feitosa não decretou a prisão do quarteto porque considerou não se tratar de um caso de urgência. Em nota enviada ao Correio, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que o juiz fundamentou a decisão com os devidos esclarecimentos que o levou a não decretação das prisões. "Inclusive, foi o entendimento também do Ministério Público", afirmou o órgão.

"Em que pese a gravidade dos fatos, tal circunstância por si só não serve de justificativa para a distribuição da representação neste Juízo Plantonista, de modo que a medida pode ser avaliada pelo Juízo natural ou pelo Plantão Judiciário Diurno. Assim, constato não haver urgência qualificada que fundamente a necessidade de intervenção deste Juízo de plantão, em detrimento do Juízo Natural, sendo o mais plausível a remessa do presente procedimento ao Juízo Criminal do local dos fatos em expediente forense regular", escreveu o juiz.



A vítima do disparo é Gaston Fernando Burlon, ex-secretário de Turismo de Bariloche. Ele está internado e o quadro de saúde dele é considerado "gravíssimo".