Parentes de homem que morreu em UPA vai processar prefeitura: "são monstros"

Um jovem morreu na noite desta sexta-feira (13) enquanto aguardava por atendimento na UPA da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Em estrevista ao O Globo, a sobrinha de José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, lamentou morte: ‘Estas pessoas são monstros’.

Surpreendida, a família do rapaz achou que a notícia poderia ser algum tipo de ‘trote’. José Augusto estava no Rio, mas era de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Ele poderia estar vivo. Essas pessoas que estavam de plantão na Upa são monstros. Vamos processar a prefeitura. A gente retornou as ligações desse amigo para confirmar que não era mentira. Foi quando começaram a circular os vídeos em que mostram meu tio morto. Ficamos chocados”, disse a sobrinha dele.

Os familiares do jovem compareceram ao Rio de Janeiro para reconhecer e liberar o corpo. O enterro irá acontecer em Mogi Guaçu.