Filhos de Flordelis correm risco de despejo com dívida de R$ 600 mil

Os 10 filhos adotivos que permaneceram na casa da ex-deputada Flordelis, em Niterói (RJ), correm risco de despejo dois anos após a condenação da pastora a 50 anos de prisão pela morte do ex-companheiro Anderson do Carmo de Souza. As dívidas da família ultrapassam R$ 600 mil.

Segundo a coluna True Crime, do jornal O Globo, a prestação do financiamento da casa onde os filhos moram está atrasada desde que Flordelis foi presa, em 2021. Além disso, a família da ex-deputada também está sem pagar luz e água, o que gerou uma dívida de cerca de R$ 10 mil.

Na semana passada, uma visita dos técnicos da Enel descobriu que os filhos haviam feito uma ligação clandestina, conhecida como “gato”, após o fornecimento da energia elétrica sem cortado por falta de pagamento. Então, a empresa emitiu um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e repassou uma nova fatura para cobrar a luz furtada por cerca de 60 dias.

Condenação

Em 2022, a Tribunal do Júri de Niterói condenou Flordelis pelos crimes de homicídio triplamente qualificado consumado (motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), uso de documento ideologicamente falso (duas vezes) em continuidade delitiva e associação criminosa armada.



A denúncia apresentada pelo Ministério Público do estado aponta que Flordelis foi a responsável por planejar o homicídio do marido, o pastor Anderson do Carmo, e convencer o executor e outras pessoas da família a participarem do crime, simulando um latrocínio.