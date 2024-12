Casa Branca diz que OVNIs vistos em Nova Jersey são drones operados legalmente

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse, em pronunciamento nesta quinta-feira (12/12), que os OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) — que passaram a ser conhecidos como Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês) — vistos sobrevoando Nova Jersey nas últimas semanas são aeronaves operadas legalmente.

Os objetos do tamanho de carros assustaram a população do estado norte-americano, principalmente no último domingo (8/12). De acordo com a Agência Nacional de Aviação, os objetos voadores começaram a ser vistos em novembro, mas, nos últimos dias, as aparições têm se intensificado.

Dezenas de pessoas teriam reportado episódios ao governo de Nova Jersey no domingo.