Mega da Virada: começam apostas exclusivas para prêmio de R$ 600 milhões

Mega da Virada, que será sorteada no dia 31 de dezembro, às 20h

A partir desta quarta-feira (18/12), todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega da Virada, que será sorteada no dia 31 de dezembro, às 20h, com prêmio de R$ 600 milhões — o maior da história da premiação.



Considerado o maior concurso da Caixa Econômica, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números e assim por diante.

Para participar da Mega da Virada é necessário que o jogador seja maior de idade e marque de seis a 15 dezenas no bilhete, verificando as opções disponíveis de preço por cartela. A cartela simples, de seis dezenas, custa R$ 5,00. Para os jogos feitos on-line, pelo aplicativo ou pelo site da Caixa, é preciso gastar, pelo menos, R$ 30.