Um vídeo publicado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) chamou atenção do público nesta semana: comer panetone reprova no bafômetro? A campanha tem o objetivo de mostrar se o álcool presente na comida natalina pode fazer o motorista reprovar no teste do bafômetro.

O presidente do Detran-GO, delegado Waldir e a influencer blogueirinha do trânsito, fizeram o teste. A dupla trouxe dois panetones de marcas conhecidas, um de chocolate e um de frutas cristalizadas. Em seguida, eles fizeram o teste. O primeiro apontou teor alcoólico de 0,12 mg/L, já o segundo apresentou resultado de 0,23 mg/L. No Brasil, é adotada a política de tolerância zero, por isso, os valores são suficientes para que o motorista seja impedido de dirigir.

Depois de serem reprovados, os representantes puderam refazer o teste após beber água. Na segunda tentativa, o equipamento registrou ausência total de álcool.

Segundo a campanha, isso acontece porque o teor alcóolico do panetone fica penas na boca e não é absorvido pelo organismo. Por isso, pode sim consumir o alimento antes de dirigir, mas o Detran alerta: "O panetone está liberado, mas se beber não dirija!"