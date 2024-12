Trisal quase fatal: casal é preso após tentativa de homicídio em bar

Um casal foi preso nessa quinta-feira (19/12), em Palmas (TO), suspeito de tentativa de homicídio qualificado. Os dois são acusados de atirar em uma mulher em um bar, no dia 5 de setembro, após proporem um trisal para uma outra cliente no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a Polícia Civil do Tocantins, o homem identificado como L.R.S e a mulher M.B.S abordaram uma mulher no local e sugeriram que os três tivessem um relacionamento amoroso. O marido dela ficou indignado com a situação e começou uma discussão.

O casal que fez a proposta deixou o local, mas voltou minutos depois, armado. A mulher estava com um revólver e o homem com uma espingarda. M.B.S chegou a apontar a arma para o homem com quem discutiu, mas o tiro falhou.

Ele conseguiu fugir e se esconder atrás de um muro. Segundo a polícia, outra mulher tentou se proteger no interior do bar, mas acabou sendo baleada por L.R.S. na região cervical. Ela foi socorrida e sobreviveu ao ferimento.

Após o crime, o casal fugiu do bar e se escondeu para evitar a prisão. Eles chegaram a se mudar de endereço para escapar da Justiça. “Diante da materialidade do crime, representamos pela prisão preventiva de ambos os autores e, na manhã desta quinta-feira, demos cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão. Com eles, localizamos a espingarda, possivelmente usada no crime”, divulgou a corporação.

Os dois vão responder por tentativa de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo. “A arma apreendida será periciada e, assim que finalizar o inquérito, o procedimento será encaminhado para o Poder Judiciário para as providências legais cabíveis”, afirmou a Polícia Civil.